Звезды мирового футбола выразили соболезнования в связи со смертью Иннокентия Самохвалова

В числе игроков, выразивших соболезнования Робби Кин, Будевейн Зенден, Антонио Кандрева, Кевин-Принс Боатенг и игрок "Локомотива" Жоау Мариу.
Видео было снято за день до смерти футболиста "Казанки". На нем Иннокентий дома почеканил теннисным мячом, а потом отправил его в детское баскетбольное кольцо.
Известно, что за день до смерти футболист жаловался на свое здоровье.
"Локомотив" окажет поддержку семье умершего воспитанника
Мадридский "Реал" выразил соболезнования семье Иннокентия Самохвалова
По версии telegram-канала "Экспорт" днём футболист отправился на пробежку в городе Московский около своего дома. Во время бега Самохвалову стало плохо. Супруга защитника вызвала мед.работников, но они не смогли его реанимировать. Самохвалов умер от острой сердечно-сосудистой недостаточности.