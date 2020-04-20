Звезды мирового футбола выразили соболезнования в связи со смертью Иннокентия Самохвалова

Под выложенным 21 апреля видео с участием Иннокентия Самохвалова в популярном футбольном Instagram-аккаунте "433" оставили комментарии несколько именитых футболистов.