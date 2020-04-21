По данным бразильского издания Veja со ссылкой на спортивный журнал Placar, такая рекомендация была озвучена 16 апреля в ходе видеоконференции с участием УЕФА и ведущих европейских клубов. После доклада эпидемиологов, ВОЗ предложила отменить международные турниры, так как существует большой риск зарождения новой волны инфекции.
Отмечается, что УЕФА и ВОЗ не пришли к единому мнению. Теоретически, футбольные организации не обязаны следовать данным советам, так как ВОЗ не имеет юридической силы в отношении УЕФА. Кроме того, нет четкого объяснения, коснутся ли потенциальные меры национальных чемпионатов.
Ранее УЕФА настоятельно рекомендовала доиграть текущий сезон.
Напомним, все европейские чемпионаты, кроме белорусского, были приостановлены из-за пандемии коронавируса в мире. Российская Премьер-лига ушла на паузу как минимум до 31 мая.
Источник: ВОЗ попросила УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала УЕФА отменить все международные турниры до конца 2021 года.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!