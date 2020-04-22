"Мне повезло сейчас с тренером. Леонид Слуцкий обращает всё, что происходит в соцсетях, в шутки. Всё, что я могу сказать в интернете, сразу будет принято с негативом. Например, пошутить, что мы с женой леща друг другу бьём. Это сразу вызывает бунт, собирает какие-то программы. Для меня это дико, но если такой интерес к моей семье и моей персоне — пусть так и будет. Мне это никак не мешает жить, я научился относиться к этому спокойно. Держу хейтеров и негатив на расстоянии и ни в коем случае не принимаю всё близко к сердцу.
Историй с хейтом полно. Допустим, я выложил, что поехал в детский дом, а кто-то пишет: "Да ты урод! Показушник!" А когда не выкладываешь, пишут: "Помоги хоть кому-то". Людей не поймёшь. Я это делаю не для того, чтобы угодить кому-то, я делаю это для себя", — сказал Тарасов в эфире телеканала "Матч ТВ".
Летом 2019-го года у Дмитрия Тарасова закончился контракт с московским "Локомотивом". Футболист пробыл полгода вне игры.
В зимнее трансферное окно 33-летний полузащитник подписал контракт до конца сезона с казанским "Рубином", но через три дня сломал ногу на тренировке, после чего Тарасову была сделана операция в Италии.
В настоящее время Дмитрий Тарасов восстанавливается от повреждения в Москве.
Тарасов: поехал в детский дом, а кто-то пишет: "Да ты урод! Показушник!"
Полузащитник "Рубина" Дмитрий Тарасов рассказал, зачем ведёт социальные сети.
Фото: Getty Images
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