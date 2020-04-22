Бузова рассказала, что у нее не получилось забеременеть от Тарасова

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что у нее не получилось забеременеть от полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова.

Фото: СтарХит

Напомним, пара была в браке на протяжении 4-х лет.



- У нас не получилось по определенным причинам. Я понимаю, что сейчас у меня все есть для того, чтобы мой ребенок был счастлив, обеспечен всем необходимым, получал образование. Если чудо произойдет, я, конечно, буду рожать, — сказала Бузова в прямом эфире Instagram с телеведущей Лерой Кудрявцевой.



Законные отношения Тарасова и Бузовой длились с 2012 по 2016. Спустя почти два года Дмитрий женился на модели Анастасии Костенко, которая родила ему двоих дочерей. Бузова последние полгода живет с блогером Давидом Манукяном.



В феврале 2020 года Тарасов подписал контракт с "Рубином" до конца сезона, но на одной из первых тренировок получил травму, которая выбила его как минимум до лета.



Российская Премьер-лига была приостановлена до 31 мая из-за распространения коронавируса. За последние сутки у 5 236 человек в стране зафиксировали COVID-19. Всего 57 999 случаев заболевания, 4 420 человек выздоровело, 513 - умерло.