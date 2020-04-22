"В каком бы ты городе не находился, включая Комо, русский человек обязательно пошлёт тебя". Уткин снова ответил Соловьеву

Блогер Василий Уткин выложил на свой YouTube-канал видео, в котором снова обратился к телеведущему Владимиру Соловьёву.
Фото: Росбалт
- Вова, я с тобой не на базаре гавкаться решил. Я хочу унизить тебя и наслаждаюсь, наблюдая, как от одного твита ты пляшешь и поёшь у себя в студии. Ты не понимаешь, что ничего не можешь меня лишить. Потому что я в конце концов не смогу открыть себе в другом месте "Твиттер"? Или, может быть, я перестану быть собой? Кроме умеренной терпимости и внимания моих подписчиков, которых я собираю смотреть мои программы, а они за это терпят в них минутку интеграции.

Чем же ты, спрашивается, хочешь меня напугать? Ведь это тебе есть что терять. Ведь это ты ноль без палочки. Даже один ноль, а не два – это хотя бы напоминало яйца. Скажи, а давно ли ты выходил из этой студии на улицу? Не в машину свою персональную, с водителем или без, с тонированными стёклами. Давно ли ты спрашивал в магазине, сколько стоит пачка масла? Конечно, ты этого не знаешь. Потому что, в каком бы ты городе ни находился, включая Комо, русский человек, который тебя встретит, обязательно пошлёт тебя. Ну, если не первый, то второй. А если не второй, то третий, четвёртый и пятый взявшись за руки, — сказал Уткин на своем YouTube-канале.

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Напомним, что несколько дней назад у Василия Уткина произошёл открытый конфликт с Владимиром Соловьёвым. Уткин вызвал Соловьёва на словесный баттл, но тот не принял его вызов. Блогер и телеведущий ежедневно отправляют в сторону друг друга колкие выражения.


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Теги: Уткин Соловьев
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