- Лучший российский игрок? Думаю, в таком качестве можно говорить о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жесток, но не груб. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его не только умением разрушить атаки, но и с началом и развитием атаки. На моей памяти такого универсального защитника практически не было.
Есть ли у него перспективы стать лидером сборной России и сменить в этом амплуа форварда Артема Дзюбу? Какой Дзюба? Дзюба – это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира. Джикия – это наше будущее, - приводит "Р-Спорт" слова Бышовца.
В текущем сезоне Джикия провел в РПЛ 20 матчей и забил гол. Дзюба - 13 мячей в рамках 21-й встречи.
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Бышовец: лидер сборной? Джикия. Дзюба уже едет с базара
Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о защитнике "Спартака" Георгии Джикии и сравнил его по значимости для сборной с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ТАСС
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