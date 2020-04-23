Бышовец: лидер сборной? Джикия. Дзюба уже едет с базара

Экс-тренер "Локомотива" Анатолий Бышовец поделился мнением о защитнике "Спартака" Георгии Джикии и сравнил его по значимости для сборной с форвардом "Зенита" Артемом Дзюбой.
Фото: ТАСС
- Лучший российский игрок? Думаю, в таком качестве можно говорить о Георгии Джикии. Для защитника он достаточно жесток, но не груб. Он достаточно интеллигентен и интеллектуален, это связано с его не только умением разрушить атаки, но и с началом и развитием атаки. На моей памяти такого универсального защитника практически не было.

Есть ли у него перспективы стать лидером сборной России и сменить в этом амплуа форварда Артема Дзюбу? Какой Дзюба? Дзюба – это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик – это домашний чемпионат мира. Джикия – это наше будущее, - приводит "Р-Спорт" слова Бышовца.

В текущем сезоне Джикия провел в РПЛ 20 матчей и забил гол. Дзюба - 13 мячей в рамках 21-й встречи.

Анатолий Бышовец - великий и ужасный. От Ельцина и папы римского до Лоськова и Евсеева


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Теги: Джикия Дзюба Зенит Спартак сборная России Бышовец
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