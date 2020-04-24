Также Уткин объявил о сборе средств для вдовы Самохвалова - Анны.
"Почему говорят, что клуб не помогает его семье? Клуб намерен помогать. Самохвалов умер во время пробежки. Говорят, у него было не очень здоровое сердце и клуб об этом знал. Я не знаю, есть ли эта расписка, что он играет на свой страх и риск. Разные люди говорят по-разному: то есть, то нет. Я думаю, что ответственность за смерть футболиста вне соревновательного периода, на пробежке, не может нести никто, кроме него самого.
Так или иначе сейчас гораздо важнее сочувствие, которое мы должны проявить. И разумеется, по факту смерти молодого человека должна быть проведена проверка.
Обвинять в его смерти "Локомотив" лишено всякого смысла. Потому что он не выполнял задание клуба, он не находился в клубе и как минимум месяц находился без медицинского контроля со стороны клуба. Поэтому эти обвинения я считаю бессмысленными. Когда умирает 22-летний человек ни от инфекционного заболевания и ни от тяжелой болезни, а когда во время пробежки, то это всегда вызывает вопросы. Нельзя принимать это как должное", - сказал Уткин.
Ранее агент Дмитрий Селюк призвал гендиректора "Локомотива" Василия Кикнадзе уйти в отставку.
Уткин: обвинять в смерти Самохвалова "Локомотив" лишено всякого смысла
Блогер и журналист Василий Уткин на своем YouTube-канале высказался о смерти 22-летнего воспитанника "Локомотива" Иннокентия Самохвалова.
Фото: ТАСС
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