"Тронешь его хоть пальцем - потеряешь все и сядешь". Уткин рассказал, почему не хочет драться с Соловьевым

Блогер и журналист Василий Уткин на своем ютуб-канале рассказал, почему не хочет драться с телеведущим Владимиром Соловьевым.

Фото: РИА Новости

"Сегодня он начал угрожать мне избиением. Я могу повторить то, что написал в твиттере. Ни при каких обстоятельствах не стану с ним драться. Если его тронешь хоть пальцем, то гарантировано потеряешь все и сядешь. А вообще, желание подраться с кем-либо у человека, который везде ходит с двумя фэсэошниками, это крайне смешно.



Мое оружие - это слово. Если мне доведется встретиться с Владимиром Соловьевым где-либо, что бы он ни делал, я не трону его пальцем, я уберу руки за спину", - сказал Уткин.



Напомним, сегодня Соловьев в очередной раз высказался в адрес Уткина и пригрозил ему расправой, заявив, что Уткину нужно озираться по сторонам.