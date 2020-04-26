По информации Hotsport.rs, 40-летний сербский специалист уже подписал с московским клубом контракт на два года с возможностью продления.
Сообщается, что если сезон РПЛ решат доиграть, то Николич возглавит "Локомотив" после 1-го июля.
Ранее гендиректор "железнодорожников" Василий Кикнадзе сообщал, что клуб в конце сезона рассмотрит несколько кандидатов на пост главного тренера "Локомотива", в том числе и Юрия Семина. Среди претендентов также называлось имя наставника "Олимпиакоса" Педру Мартинш.
"Локомотив" после 22-х туров идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ. Подопечные Юрия Семина набрали 41 очко и отстают на 9 баллов от лидирующего "Зенита".
СМИ: сербский тренер Николич подписал предварительный контракт с "Локомотивом" на два года
Сербский наставник Марко Николич станет новым главным тренером "Локомотива".
Фото: alo.rs
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