Сафонов: с игроками, как у Слуцкого, Бердыев боролся бы за топ-5 в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал, какое место в турнирной таблице РПЛ занял бы Курбан Бердыев с текущим составом "Рубина".
Фото: РИА Новости
"Из "Рубина" Бердыев ушёл не без обиды? Со стороны кажется, что да. Звали под одни условия, обещали что-то. А потом между ним и Саймановым какая-то кошка пробежала – внутренний конфликт. И всё. Он думал, что ему академию "Рубина" дадут, хотел молодёжью заниматься, но и этого не получилось.

Как он отнёсся к тому, что команду возглавил Слуцкий? Не думаю, что какая-то зависть есть. Просто смотрит со стороны – получится или нет. А чему завидовать? Что, Слуцкому какое-то сверхфинансирование выделили? Нет. Сейчас везде с деньгами задница. Если бы Слуцкий с "Рубином" чемпионом стал, тогда ещё можно было переживать. Вроде – ты ушёл, а после тебя наладилось. А так, на 13-м месте "Рубин" финиширует или на 14-м – какая разница? Другое дело, что с этими игроками, которые сейчас у Слуцкого есть, Курбан, думаю, за пятёрку бы боролся", — цитирует Сафонова "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев может возобновить тренерскую карьеру.

Источник: Бердыев намерен вернуться в тренерскую работу

67-летний туркменский специалист известен по работе в "Рубине" и "Ростове". С 2019-го года Бердыев находится без работы.

Леонид Слуцкий возглавил казанский "Рубин" в конце прошлого года, сменив на посту рулевого Романа Шаронова и подписав контракт на 5 лет. Под его руководством клуб занимает 14-е место (в зоне стыковых матчей) в турнирной таблице РПЛ после 22-х туров .


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Теги: Бердыев Рубин Слуцкий Сафонов
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