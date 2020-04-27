Сафонов: с игроками, как у Слуцкого, Бердыев боролся бы за топ-5 в РПЛ

Футбольный агент Алексей Сафонов порассуждал, какое место в турнирной таблице РПЛ занял бы Курбан Бердыев с текущим составом "Рубина".

Фото: РИА Новости