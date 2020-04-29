По информации телеграм-канала Mash, телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с требованием взыскать с них 300 тысяч рублей в качестве ущерба за ее разбитый Mercedes.
Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. В одной из них пострадал личный водитель ведущей Виталий Соловчук.
В суде Ушакова рассказала, что когда утром вышла с работы к своему автомобилю, то увидела разбитое стекло в передней двери и кровь в салоне. За все это время ущерб, нанесенный ее автомобилю, никто не возместил.
Напомним, что с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий находились в СИЗО, а затем в исправительной колонии. В сентябре прошлого года все вышли по УДО.
Телеведущая Первого канала подала в суд на Кокорина и Мамаева
Ольга Ушакова, ведущая Первого канала, подала в суд на нападающего "Сочи" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.
Фото: РИА Новости
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