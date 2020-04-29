Телеведущая Первого канала подала в суд на Кокорина и Мамаева

Ольга Ушакова, ведущая Первого канала, подала в суд на нападающего "Сочи" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.
Фото: РИА Новости
По информации телеграм-канала Mash, телеведущая Первого канала Ольга Ушакова подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с требованием взыскать с них 300 тысяч рублей в качестве ущерба за ее разбитый Mercedes.

Напомним, что в октябре 2018 года Кокорин и Мамаев стали участниками двух драк в центре Москвы. В одной из них пострадал личный водитель ведущей Виталий Соловчук.

В суде Ушакова рассказала, что когда утром вышла с работы к своему автомобилю, то увидела разбитое стекло в передней двери и кровь в салоне. За все это время ущерб, нанесенный ее автомобилю, никто не возместил.

Напомним, что с октября 2018-го по сентябрь 2019-го года Кокорин, его младший брат Кирилл, Павел Мамаев и их товарищ Александр Протасовицкий находились в СИЗО, а затем в исправительной колонии. В сентябре прошлого года все вышли по УДО.


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Мамаев Ростов Кокорин Сочи Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(4)

Последние новости

Алиев - об истории с Юссуфой: Андронов все выдумал. В Москву приеду, заставлю его извиниться 1
Известны подробности иска Ушаковой к Мамаеву и Кокорину
Игрок "Ворсклы" Пердута: удивлен, что жена взяла мою фамилию. Ее девичья - Москаль 2
Моуринью: скучаю по футболу, скучаю по нашему миру
Геркус: "Чертаново" абсолютно нечего делать в РПЛ
"У меня две дырки в спине от заточки". Уткин ответил на угрозы Соловьёва 7
Новиков: не исключаю, что "Динамо" сможет подняться выше шестого места в РПЛ
Мейрелеш: поначалу в "Порту" Халк не понимал, что такое футбол
Евсеев рассказал, у каких зарубежных тренеров хотел бы пройти стажировку
Адвокат Мамаева прокомментировал иск от ведущей Первого канала 1
Телеведущая Первого канала подала в суд на Кокорина и Мамаева 4
Евсеев: Семин раскрыл во мне личность. Вспоминаю его с теплотой 1
"В жизни бы не подумала, что это вы". Жена Мамаева показала себя до пластической операции (фото) 6
Жена Погребняка: муж между делом сказал: "Хоть бы быстрее салоны красоты открыли!" (фото) 4
Тренер "Нефтехимика": если РПЛ можно доиграть, то почему ФНЛ - нельзя?
Экс-игрок "Ростова" Синама-Понголь: Головин является одним из лидеров "Монако"
Клубам АПЛ будет предложено дважды в неделю проверять футболистов на COVID-19
Тугарев: не хотел обидеть врачей. Уважение им и низкий поклон
Футболисты "Химок" готовы идти на понижение зарплат, если им вернут эти деньги после выхода в РПЛ
"На мяч поплевал – вратарю нельзя ловить?" Аршавин - о футболе в период пандемии коронавируса 1
Адиль Рами показал, как тренируется в период самоизоляции из-за коронавируса (видео)
Автомобиль экс-игрока ЦСКА Амира Натхо попал в массовое ДТП в Краснодаре (видео) 2
"Спартак" выкупит Соболева. Федун и Тедеско довольны нападающим 13
Аршавин: если Германия возобновит сезон, и у них будет всё нормально, это придаст импульс другим
Маркос Льоренте c одной ноги и без разбега запрыгнул на высоту 1 метр 5 сантиметров (видео) 2
"Сокол" перевел 100 тысяч рублей на строительство новой областной инфекционной больницы
"Химки" договорились с футболистами о сокращении зарплат
Мостовой: по спортивному принципу выход "Ротора" и "Химок" в РПЛ выглядит нечестно 3
Чемпионат Швейцарии возобновится 8 июня
Журналист Егоров - Черданцеву: вылизывайте у себя, Юра. А мне диктовать, что мне делать, не надо 10
Все новости