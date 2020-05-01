Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, "Спартак" намерен сохранить арендованного до конца сезона футболиста у себя.
Контракт будет рассчитан на 4 года, а зарплата составит 1,2 млн евро.
Таким образом "Спартак" должен будет выкупить Соболева у "Крыльев" за 4,5 млн евро.
Напомним, что за четыре матча в составе красно-белых Соболев не забил ни одного мяча.
"Спартак" предложит Соболеву четырехлетний контракт
Стало известно, что форвард Александр Соболев получит предложение от московского клуба.
Фото: ФК "Спартак"
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