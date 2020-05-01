Навальный сообщил, что профессор и доктор наук потратила на американскую недвижимость почти 11 миллионов долларов.
- Глядя на ваш ролик с домом Малышевой в США можно реально подумать: "Как врач может столько заработать?" И я согласен с возмущением россиян, которые, глядя на этот ролик, считают, что Малышева совершила определенные проступки. Я не ее защитник, но могу повторить: мой прадедушка боролся за то, чтобы все были богатыми. А вы, видимо, считаете, что Малышева должна ходить на крыльцо в ведро.
Если вы хотели ее в чем-то уличить, то вам нужно было доказывать, что она, рекламируя определенные лекарства, возможно, получала от фармацевтических компаний средства, на которые была куплена недвижимость. А то, что вы просто показали ее дом… Так она работает! Могу сказать, что у меня тоже есть дом, и очень неплохой. Но это не говорит о том, что я где-то что-то украл. Более того, очень многие семьи живут за счет того, что я им помогаю.
Если бы вы доказали, что Малышева заработала большие деньги обманным путем, используя служебное положение, то я бы первым выступил за то, чтобы ее убрали с телевидения. А то, что у нее есть такой дом, то дай бог, чтобы она как можно дольше жила в нем со своими детьми и внуками.
И вам, Алексей, дай Бог, чтобы у вас был дом не хуже, чем у Малышевой. Живите хорошо, достойно и делайте так, чтобы люди брали с вас пример точно так, как берут, возможно, с той же Малышевой, Малахова и других… Потому что они эти деньги заработали, — приводит слова агента Sport24.
"Вы считаете, что Малышева должна ходить на крыльцо в ведро?" Селюк ответил Навальному
Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал расследование основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о благосостоянии телеведущей Елены Малышевой.
Фото: Советский Спорт
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!