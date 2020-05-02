Губерниев: если у Смолова, Карпина, или Головина может быть недвижимость за рубежом, то почему ее не может быть у Малышевой?

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев прокомментировал недавнее расследование Алексея Навального.
Фото: Sportbox
"Меня глубоко возмущает, когда чиновник, который явно не заработал, отправляет детей за границу, покупает недвижимость. Но здесь другой случай. Я с Малышевой знаком, кстати. Милейшая женщина. Ничего не хочу сказать. Она мне помогла с моей мамой, когда надо было проконсультироваться насчет врачей, в том числе в США и Израиле. Но я стараюсь быть объективным.

У меня вот такой недвижимости за границей нет. Мог ли я ее приобрести? Наверное, да. Но так уж получилось, что у меня ребенок в России учится и будет учиться. Но если у Малышевой это все приобретено законным путем, в чем проблема?

Я как-то раз поинтересовался у знающих людей, сколько зарабатывают ведущие, простите, моего уровня и класса "там": на CNN, ESPN, BBC. И там под 10 миллионов долларов зарплата!

Но я получаю свою зарплату – а она на "Матч ТВ" сейчас стала меньше на 20 процентов – и, как говорила моя знакомая, не "петюкаю", что они получают миллионы, а я… Работать надо.

Но если у Смолова, Карпина, Мостового или Головина может быть недвижимость за границей, то почему ее не может быть у Елены Малышевой?" — приводит слова Губерниева "Чемпионат".


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Теги: Смолов Сельта Карпин Ростов Губерниев Головин Монако Лига 1 Примера
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