Шалимов: если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то ради чего вам помогать?

Главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов обратился к подписчикам в инстаграме.

Фото: ФК "Краснодар"

— Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте, начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живете лучше, чем бомж. Поэтому, у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что? — рассказал Шалимов в инстаграме.



Напомним, Тинькофф Российская Премьер-лига приостановлена после 22-ух туров как минимум до 31 мая из-за коронавируса. Общее количество подтвержденных случаев в России превысило 134 тысячи человек. 16 639 из них — выздоровели, 1 280 — умерло.