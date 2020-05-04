"Руководство клуба ведет переговоры со мной. Мы встретились до карантина с генеральным директором "Зенита" Александром Ивановичем (Медведевым). Буквально на днях он прислал мне бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я в последствии задам, и будем уже двигаться дальше. На мой взгляд, там нет абсолютно ничего нерешаемого. Но это жизнь, поэтому все возможно. Пока контракт не подписан", — цитирует Семака "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появились некоторые подробности переговоров главного тренера "Зенита" Сергея Семака с клубом о новом контракте.
Источник: разница в пожеланиях Семака и предложении по новому контракту - 1 млн евро
Семак занимает пост главного тренера "Зенита" с 2018-го года. В прошлом году он привел команду к чемпионству.
В нынешнем сезоне РПЛ после 22-х туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 50 очков и опережая на 9 баллов ближайших преследователей.
РПЛ приостановлена до 31-го мая из-за пандемии коронавируса.
Семак: прислали вариант контракта, к которому у меня есть вопросы
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о переговорах о новом контракте.
Фото: ФК "Зенит"
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