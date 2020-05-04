Нападающий "Фламенго" Линкольн интересен "Локомотиву"

Форвард бразильского "Фламенго" Линкольн Корреа может перейти в московский "Локомотив".
Фото: Soccernews
По информации Globo Esporte, "железнодорожники" заинтересованы в подписании игрока и уже сообщили его представителям, что сделают официальное предложение в ближайшее время.

Отмечается, что "Фламенго" уже поступали предложения из Европы. В частности, бразильский клуб отказался продать Корреа в "Ювентус" за 15 млн евро. Срок текущего контракта Линкольна истекает в декабре 2023 года. Сумма отступных для зарубежных клубов - 45 миллионов евро.

Москвичи прокомментировали эту новость.



В текущем сезоне "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.


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Теги: Локомотив Фламенго
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