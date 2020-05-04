Нападающий "Фламенго" Линкольн интересен "Локомотиву"

Отмечается, что "Фламенго" уже поступали предложения из Европы. В частности, бразильский клуб отказался продать Корреа в "Ювентус" за 15 млн евро. Срок текущего контракта Линкольна истекает в декабре 2023 года. Сумма отступных для зарубежных клубов - 45 миллионов евро.
Москвичи прокомментировали эту новость.
Купим Lincoln 2000 года выпуска. Без пробега по Европе. https://t.co/OMH7kMuR4v pic.twitter.com/bwbKL040Sb— «Локомотив» ? #StayHomeStayLoko (@fclokomotiv) May 4, 2020
В текущем сезоне "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.