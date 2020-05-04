Напомним, что за четыре матча в текущем сезоне Кокорин забил три гола и сделал один ассист. За "Сочи" нападающий выступает на правах аренды.
- После его прихода мы начали зарабатывать очки, вышли из зоны вылета. Как тут можно огорчаться. Я только обрадовался, что такой игрок пришел в нашу команду.
Саша — очень крутой игрок. Например, в Германии выше него поставил бы только Холанда и Левандовски, на третьем месте был бы Саша. Не подумайте, что специально говорю о нем только в позитивном ключе, но реально за свою карьеру не встречал игрока круче Кокорина, - приводит слова Карапетяна Sportbox.
После 22-х туров "Сочи" занимает 12-е место в таблице РПЛ.
Карапетян заявил, что за всю карьеру не встречал игрока круче Кокорина
Форвард "Сочи" Александр Карапетян поделился мнением по поводу партнера по команде Александра Кокорина.
Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!