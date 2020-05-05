В текущем сезоне Мамаев провел за "Ростов" один матч и забил в нём гол.
- До перехода в "Ростов" у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее. Вообще не собирался в "Ростов", мысли были о Москве, но руководство и главный тренер "Ростова" убедили, — сказал Мамаев в интервью Тине Канделаки.
Напомним, что этой зимой Мамаев перезапустил карьеру. Осенью 2018 года в результате серии драк в Москве Мамаев и Кокорин попали под суд и провели сначала в СИЗО, а потом и в колонии в общей сложности год.
"Ростов" после 22-х туров занимает четвертое место в РПЛ.
Мамаев: до перехода в "Ростов" у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее
Хавбек "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что до перехода в южный клуб он мог стать игроком одного из московских представителей РПЛ.
Фото: ФК "Ростов"
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