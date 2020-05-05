Мамаев: до перехода в "Ростов" у меня была возможность перейти в московский клуб, но карьера важнее

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев рассказал о том, что до перехода в южный клуб он мог стать игроком одного из московских представителей РПЛ.

Фото: ФК "Ростов"