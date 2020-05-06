Ранее Семин вспомнил чемпионство в сезоне 2017/2019 и заявил следующее: "Тогда у нас были достаточно сложные отношения, но каждый делал свою работу, направленную на чемпионство. Возможно, именно такие отношения и помогли добиться цели. Атмосфера была очень рабочая: у нас было единство в плане результата".
"Он узнал, что его не будет. Вот и все. Решил сгладить углы. Для истории. Он жестко был неправ. И в книге, и в своих многочисленных интервью. Заглаживает вину, как он это видит", - цитирует Геркуса Sport24.
Ранее сообщалось, что по окончании нынешнего сезона Юрий Семин покинет "Локомотив", а новым главным тренером станет Марко Николич.
Источник: с 90-процентной вероятностью контракт "Локо" с Сёминым продлён не будет
Похоже, "Локомотив" все же променяет Семина на Николича. Кто это такой?
"Он узнал, что его не будет в "Локомотиве". Заглаживает вину". Геркус - о словах Семина в свой адрес
Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус прокомментировал слова главного тренера московской команды Юрия Семина в свой адрес.
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!