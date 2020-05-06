"СЭ": РФС досрочно завершит нынешний сезон в РПЛ
- Такой вариант не проговаривался, это какие-то домыслы. Конкретного ничего не было. Конечно, исполком будет проговаривать варианты, но они будут смотреть на ситуацию, - приводит слова Худякова ТАСС.
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На данный момент число зараженных COVID-19 в мире преодолело отметку в 3,8 млн, умерло более 265 тысяч человек.
По данным на 7 мая в России выявлено 177 160 заболевших (11 231 за последние сутки), выздоровело 23 803, умерло 1 625. РПЛ ушла на паузу как минимум до 31 мая.
Худяков: вариант с досрочным завершением сезона в РПЛ не проговаривался
Гендиректор "Тамбова" Павел Худяков сказал, что предметная дискуссия о завершении сезона РПЛ на заседании исполнительного комитета РФС не велась.
Фото: СЭ
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