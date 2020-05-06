Худяков: вариант с досрочным завершением сезона в РПЛ не проговаривался

Гендиректор "Тамбова" Павел Худяков сказал, что предметная дискуссия о завершении сезона РПЛ на заседании исполнительного комитета РФС не велась.

Фото: СЭ