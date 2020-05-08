РПЛ опубликовала поздравление с Днем Победы

Российская Премьер-лига поздравила россиян с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: РГ

- День Победы - это священный день памяти и благодарности защитникам Отечества, не жалевшим жизни ради свободы Родины, ради мирного будущего, ради всех живущих на Земле.



Мы от всей души благодарим всех участников Великой Отечественной Войны и тружеников тыла за их подвиг, который навсегда останется в наших сердцах. Вечная память героям! — написано на официальном сайте РПЛ.



Напомним, чемпионат России был приостановлен из-за распространения COVID-19 как минимум до 31 мая. Есть вероятность, что сезон завершат досрочно.