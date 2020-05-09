Гордон написала, что жених внучки Ельцина спокойно летает из России в Испанию, пока других штрафуют, вспомнив то, что Смолов недавно вернулся в расположение "Сельты" для возобновления тренировок. В тегах она написала слово "коронавирус" с ошибкой.
На это сообщение ответил Смолов.
— Лучше бы вас беспокоило, что вы без ошибок коронавирус написать не можете, — написал Смолов.
Напомним, 30-летний Смолов выступает за "Сельту" на правах полугодичной аренды из "Локомотива". "Кельты" должны возобновить тренировки на базе 11 мая.
"Лучше бы вас беспокоило, что вы без ошибок коронавирус написать не можете". Смолов ответил Гордон
Нападающий "Сельты" Фёдор Смолов ответил на критику юриста, журналиста Екатерины Гордон.
Фото: Getty Images
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