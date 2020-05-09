Как сообщает пресс-служба ростовчан, первые достоверные упоминания о команде, которая носила название "Сельмашстрой" появились 10 мая 1930 года в газетах "Большевистская правда" и "Молот".
"Ростов" после 22-х туров текущего сезона располагается на 4-й строчке РПЛ, имея в активе 38 очков. Тренирует ростовскую команду Валерий Карпин с декабря 2017-го года.
РПЛ приостановлена как минимум до 31 мая из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что чемпионат России могут возобновить 21 или 28 июня.
"Ростов" сегодня отмечает юбилей. Клубу исполнилось 90 лет
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Фото: ФК "Ростов"
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