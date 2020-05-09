Безуглов: после выздоровления проблем с возвращением на прежний уровень у спортсменов быть не должно

Врач сборной России Эдуард Безуглов рассказал, как пневмония может повлиять на профессиональных футболистов.
Фото: Sportbox
- Ничего хорошего в пневмонии нет, но после выздоровления проблем с возвращением на прежний уровень у спортсменов быть не должно. Естественно, нагрузки в таких ситуациях должны строго дозироваться, необходим контроль переносимости нагрузок. В профессиональных командах с этим проблем быть не должно.

Но повторюсь: среди российских футболистов заболевших, к счастью, в настоящее время нет, – приводит слова Безуглова РИА Новости.

По состоянию на 10 мая в России выявлено 209 688 случаев заболевания COVID-19 (11 012 за сутки), выздоровело 34 306, умерло 1 915. В мире число зараженных превысило отметку в 4,1 миллиона человек.

Российская Премьер-лига была приостановлена из-за коронавируса как минимум до 31 мая. Заседание исполкома, на котором будет обсуждаться возобновление чемпионата запланировано на 15 мая.

Ранее сообщалось, что оставшиеся восемь матчей в чемпионате могут доиграть начиная с 21 или 28 июня.


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Теги: Безуглов Коронавирус
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