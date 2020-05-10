Ему исполнилось 73. Семин родился в 1947 году в Чкалове.
- Юрий Палыч - самый успешный тренер в истории "Локомотива". Наша команда из участника первой лиги чемпионата СССР превратилась в одного из флагманов российского футбола. Мы поздравляем Юрия Палыча с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, жизненной энергии и благополучия! - написано на официальном сайте "железнодорожников".
За всё время пребывания в клубе тренер трижды приводил "Локомотив" к чемпионству, шесть раз выигрывал Кубок России и три раза Суперкубок страны.
В РПЛ 2019/2020 "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22-х туров, набрав 41 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 9 баллов. В СМИ сообщается, что наставник покинет свой пост по окончании контракта. Соглашение с "Локомотивом" истекает в конце мая. Новым наставником "железнодорожников" станет 40-летний серб Марко Николич.
Лига ушла на паузу как минимум до 31 мая. На данный момент руководители лиги рассматривают два варианта возобновления сезона - 21 или 28 июня.
Юрий Семин отмечает 73-летие. "Локомотив" опубликовал поздравление
Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин 11 мая отмечает свой день рождения.
Фото: GoProSport
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!