Широков - о Сталине: огромное количество потерь, но человек выиграл войну

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- Америка с союзниками... Они потихонечку вытравливают всю эту память, и Европа им помогает. Или помогала. И это уже не первое заявление – это уже давно идет. Говорят о том, что Россия там принимала минимальное участие.Сталин может нравиться или нет, но это же главнокомандующий, который одержал в самой кровопролитной войне победу. Понятно, что большими человеческими ресурсами. Но на тот момент, может, другого и не дано было.Самое главное, что мы победили. Я, честно говоря, немного в шоке от людей, которые живут в нашей стране... Они же должны понимать, что для нас значит эта война, - заявил Широков в интервью Сергею Егорову на канале "Футбольный Биги".