Российская Премьер-Лига будет доиграна. По итогам 30 туров элитный дивизион покинут два последних клуба, сообщает РФС в своем официальном "Твиттере".
Два первых клуба ФНЛ, напротив, поднимутся в РПЛ. ФНЛ и ПФЛ доиграны не будут, результаты зафиксированы по текущей таблице. Таким образом, в случае успешного прохождения лицензирования в Премьер-Лигу поднимутся "Ротор" и "Химки".
Переходные матчи между командами Премьер-Лиги и ФНЛ не состоятся. Таким образом, "Чертаново" и "Торпедо", занявшие 3-ю и 4-ю позиции в ФНЛ, не получат шанса побороться за повышение в классе.
После 22 туров РПЛ в зоне вылета располагаются "Крылья Советов" и "Ахмат".
Стыковые матчи между командами РПЛ и ФНЛ отменены
Сегодня, 15 мая, на Исполкоме РФС было принято решение о дальнейшей судьбе футбольного сезона.
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