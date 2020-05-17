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Семак рассказал о своих переговорах с "Зенитом" по новому контракту

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак рассказал о том, как проходят переговоры с клубом о продлении контракта.
Фото: СЭ
- Все свои вопросы я обозначил руководству. Мы общаемся по поводу вопросов, которые у меня возникли. Ничего нерешаемого там нет. Контракт на стадии переговоров и принятия решений, - цитирует Семака клубный сайт "Зенита".

Еще до объявления того, что сезон РПЛ будет возобновлен сообщалось, что стороны уже договорились об условиях контракта, но этот вопрос будет окончательно решён после наступления ясности в вопросе продолжения чемпионата.

"СЭ": Семак подпишет с "Зенитом" двухлетний контракт

Напомним, 44-летний Семак возглавляет "Зенит" с лета 2018 года. В первом сезоне под руководством специалиста команда выиграла чемпионат страны. В нынешнем сезоне питерцы идут на первом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 50 очков после 22-ух туров.


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Теги: Семак Зенит
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