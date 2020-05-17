Дочь Карпина помогла ему отвезти тележку с дровами (видео) Жена главного тренера "Ростова" Валерия Карпина Дарья в инстаграме опубликовала видео мужа с дочерью.В ролике маленькая Дарья помогает папе везти тележку с дровами. "Папа на хозяйстве", - написала супруга тренера. View this post on Instagram Папа на хозяйстве ?? A post shared by Дарья Карпина (@dasha.karpina) on May 17, 2020 at 8:22am PDT Напомним, "Ростов" Карпина занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 21:34 Опубликовал: Дмитрий Кондратьев Теги: Карпин Ростов Нашли ошибку в статье? Напечатать (2) 60 1 2 3 4 5