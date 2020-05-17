Напомним, что этой зимой Алексей Миранчук мог перейти в "Милан", однако сообщалось, что сделку заморозил главный тренер железнодорожников Юрий Сёмин.
- Я сомневаюсь, что из-за кризиса по ним могут быть какие-то серьезные предложения. Рынок просел. Конечно, клуб их может продать, вопрос — за какую цену. Но за копейки их продавать — это преступление.
На какую сумму может претендовать "Локо"? Минимум — 80 миллионов евро. И это небольшая цена.
Если мы признаем, что Миранчуки — звезды российского футбола, то да. Как можно их продавать за меньшую сумму? 40 миллионов для Англии или Германии — нормальная цена, - приводит слова агента "Матч ТВ".
В текущем сезоне Алексей Миранчук провёл в рамках РПЛ 19 матчей, забил пять голов и сделал пять ассистов. Антон принял участие в десяти матчах, забил гол и сделал одну результативную передачу.
"Локомотив" после 22-х туров занимает вторую строчку в таблице.
Напомним, что РПЛ приостановлена с середины марта в связи с распространением коронавируса. Возобновление сезона запланировано 21 июня. На данный момент на территории РФ, занимающей второе место в мире по числу заражений коронавирусом, зафиксирована 281 тысяча заболеваний.
Агент Барбоза: цена за Миранчуков? Минимум 80 млн евро
Футбольный агент Паулу Барбоза назвал цену, за которую "Локомотиву" стоит продавать братьев Миранчуков.
Фото: Rusfootball.info
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