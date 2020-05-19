- Машенька, вы 17 лет вместе с мужем. Как сохраняете страсть? Я своего не хочу вообще, - спросили у Марии.
- Сейчас и так время непростое, все в печали, привыкают к новым условиям жизни. Если еще и в семейных отношениях разлад, то вообще кошмар. Многие женщины буквально тренируют свое либидо. Ибо семья — это работа, с которой тоже увольняются или увольняют. Лично я стала осваивать шпагат", - рассказала супруга форварда.
Погребняк выступает за "Урал" с января 2018 года, перейдя на правах свободного агента. В нынешнем сезоне в его активе 2 гола в 12 матчах.
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Жена Погребняка рассказала, как сохраняет страсть в отношениях с мужем
Жена нападающего "Урала" Павла Погребняка Мария в своем инстаграме рассказала, как ей удается сохранять страсть в отношениях с мужем.
Фото: Инстаграм
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