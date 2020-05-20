Сегодня было официально объявлено о том, что белорусский специалист подписал соглашение с армейским клубом до окончания сезона-2020/21.
"Хороший человек и тренер". Гончаренко поддержал Юрия Семина
- Я хочу поздравить Гончаренко. Это очень правильное и своевременное решение. Он талантливый парень, один из тех, кто пришел в российский футбол и очень многое сделал для его развития, - приводит слова Сёмина ТАСС.
После 22-х туров ЦСКА занимает пятую строчку в чемпионате России. По итогам группового этапа Лиги Европы-2019/2020 москвичи заняли последнее место в группе и не пробились в плей-офф.
Напомним, что "Локомотив" принял решение не продлевать соглашение с Юрием Сёминым. Таким образом 1 июня специалист прекратит исполнять свои обязанности.
"Очень правильное и своевременное решение". Сёмин поздравил Гончаренко с продлением контракта
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал решение ЦСКА продлить соглашение с наставником армейцев Виктором Гончаренко.
Фото: РПЛ
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