"Почему пошел учиться на тренера? Я стану тренером. А тебя, Нобель, возьму агентом. Будешь деньги рубить. Откаты там, закаты. Вижу себя реально тренером. А почему нет? Сразу в сборную пойду. Черчесов закончит, а я пойду вместо него. Шучу, конечно.
Какой клуб хочу возглавить? Зависит от того, какие задачи у команды. Можно сразу в РПЛ", - сказал Глушаков в интервью Нобелю Арустамяну на канале "Матч Премьер".
Глушаков выступает за "Ахмат" с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола в 17 матчах. Ранее футболист выступал за "Спартак", став с командой чемпионом России в 2017 году.
"Ахмат" в текущем сезоне занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 22 матчах 20 очков.
Глушаков не исключает, что еще сыграет за "Спартак"
"Черчесов закончит, а я вместо него сборную возглавлю". Глушаков рассказал, что хочет стать тренером
Полузащитник "Ахмата" Денис Глушаков рассказал, что в будущем хочет начать тренерскую карьеру.
Фото: Газета.ру
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!