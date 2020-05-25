Об этом сообщает "СЭ".
По версии источника, в клубе не вернут футболиста в основной состав команды из "Спартака-2", куда он был переведён за нарушение дисциплины.
Сообщается, что он останется в дубле как минимум до конца нынешнего сезона, а затем Гулиеву будут искать клуб для отправки в бесплатную аренду. В "Спартаке" не рассчитывают продать игрока в нынешних условиях.
Источник: "Спартак" рассмотрит вариант с арендой Гулиева, но в любом случае не вернет его в основную команду
Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев может больше не сыграть за первую команду москвичей.
Фото: ФК "Спартак"
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