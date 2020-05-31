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"Я для руководства клуба не ручной тренер и им мешаю". Сёмин - об уходе из "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал о своем уходе из московского клуба.
По словам 73-летнего Семина, причина его отставки - не спортивные результаты. Тренер отметил, что в некоторых моментах он мешал руководителям клуба.

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"Причина же расставания руководителей "Локомотива" со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им.

Если руководители клуба считают, что я какие-то задачи не выполнил, думаю, было бы правильно и по-мужски уйти всем вместе. И генеральному директору, и совету директоров в полном составе, и тренеру. Ведь они меня назначали и утверждали, они продлевали со мной контракт. А значит, должны нести за это ответственность.

Со мной сложно ужиться руководителям, которые исходят не из интересов футбола и при этом распоряжаются чужими деньгами, не заработав для клуба ни рубля, — как нынешнее руководство "Локомотива", - цитирует Семина "Спорт-Экспресс".

Контракт Семина с "Локомотивом" истек 31 мая. Под его руководством команда в нынешнем сезоне набрала 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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Теги: Семин Локомотив
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