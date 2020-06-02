Как сообщает "Спорт-экспресс", назначение 73-летнего специалиста в тульскую команду может произойти летом.
Сейчас "Арсенал" возглавляет Игорь Черевченко. Его контракт с клубом истекает 30 июня.
Ранее Сёмин покинул "Локомотив"в связи с истечением контракта.
Тульский клуб после 22 туров занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков.
Сёмин в следующем сезоне может возглавить тульский "Арсенал"
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Сёмин может стать новым главным тренером тульского "Арсенала".
Фото: Матч ТВ
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