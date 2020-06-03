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Малафеев: дело Кокорина и Мамаева? Мы должны быть милосердны, это была показательная порка

Бывший заместитель спортивного директора "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением по поводу тюремного срока, который получили хавбек "Ростова" Павел Мамаев и форвард "Сочи" Александр Кокорин.
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, что осенью 2018 года в результате серии драк в Москве Александр Кокорин и Павел Мамаев получили тюремный срок. До мая они просидели в СИЗО, а после этого были отправлены в колонию общего режима ещё на полгода.

В общей сложности футболисты провели год за решёткой.

"Краснодар" разорвал соглашение с Мамаевым, зимой полузащитник стал игроком "Ростова". После возвращения Кокорина "Зенит" отдал его в аренду в "Сочи".

- Я понимал насколько неоднозначно выглядит ситуация с Кокориным и Мамаевым. Понятно, что они виноваты, но насколько справедливо наказание… Недаром сейчас проходят апелляции.

Люди ошибаются, делают ошибки, они должны нести наказание. Но мы должны быть милосердны, это была показательная порка для народа. Обидно, что Саша потерял столько времени, за время которого мог показывать качественный футбол, - приводит слова Малафеева "Чемпионат".

В текущем сезон Кокорин забил четыре гола за три матча, Мамаев - один в единственной для него игре против ЦСКА.


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Теги: Кокорин Зенит Мамаев Ростов Малафеев
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