"В понедельник Вагнер объявит о переходе в ЦСКА". Арустамян рассказал, на какой срок армейцы подпишут бразильца

Позавчера стало известно, что Вагнер расторг контракт с клубом "Коринтианс". Сообщалось, что 35-летний форвард может вернуться в ЦСКА.
За красно-синих игрок выступал с 2004 по 2009, а также с 2010 по 2013 годы. На счету нападающего за красно-синих 120 голов во всех турнирах.
- В понедельник Вагнер сделает заявление. Бразилец официально объявит о переходе в ЦСКА, это практически оформленная история, стороны согласовали все детали договора.
Речь идёт о годичном контракте, дальше все непредсказуемо. А когда с Вагнером было иначе? - написал в телеграм-канале Арустамян.
ЦСКА после 22-х туров занимает пятую строчку в чемпионате России. 20 июня команда возобновит сезон игрой против "Зенита".
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Известный инсайдер Нобель Арустамян подтвердил слухи насчёт возвращения Вагнера Лава в московский ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
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