Сегодня пресс-служба РФС сообщила о проведении матча в Санкт-Петербургу. При этом в организации признали, что в регламенте Кубка России была допущена техническая ошибка. Как отметили в РФС, "Зенит" в нынешнем розыгрыше Кубка провел меньше матчей на своем поле, чем "Спартак", поэтому сыграет с красно-белыми на своем поле.
По предварительным данным, матчи 1/2 финала турнира пройдут 18 июля.
"Я голосовал против. Они говорят, что в регламенте была допущена ошибка. Поэтому решили сыграть полуфинал в Питере.
Понятно, что "Зенит" тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо", - цитирует Федуна "Спорт-Экспресс".
"Зенит" и "Спартак" проведут полуфинальный матч Кубка России в Санкт-Петербурге
Федун - о полуфинале Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге: осталось только Вилкова поставить на судейство
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал решение РФС провести полуфинальный матч Кубка России с "Зенитом" в Санкт-Петербурге.
Фото: РИА Новости
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