- Честно говоря, мне футбол надоел. Никогда не любила и не понимала эту игру. Если футбол закончится, то наш уровень жизни никак не изменится. Мы не тратили все деньги, а старались грамотно вкладывать, - сказала Смольникова в эфире Матч ТВ.
Игорь Смольников перешел в "Зенит" в 2013 году из "Краснодара". За сине-бело-голубых защитник провел 195 матчей.
В нынешнем сезоне Смольников принял участие в 8 играх за "Зенит". Накануне по сообщениям СМИ, Игорю был предложен новый контракт по схеме "1+1".
Сине-бело-голубые проведут первый матч после перерыва на выезде с ЦСКА 20 июня.
Жена Смольникова: мне футбол надоел. Никогда не любила и не понимала эту игру
Супруга защитника "Зенита" Игоря Смольникова Екатерина Екатерина призналась, что никогда не любила футбол.
Фото: инстаграм Смольникова
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