Самедов: все сейчас начинают играть в равных условиях

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- Ожидания от возобновления чемпионата? С нетерпением жду матчей. Самое главное, чтобы все у всех было хорошо со здоровьем, чтобы команды заняли те места, на которые они претендуют и которые заслуживают, - отметил Самедов.



- Пока посещать матчи разрешили 10% зрителей от вместимости стадиона. Этого мало? Как считаете?



- Я никак не считаю. Есть всемирная проблема. Во всем мире игры проводятся без зрителей. У нас разрешили 10%. Как, это мало? Если везде играют без зрителей, может быть, вообще без зрителей... Но приняли решение о 10% - значит, так считают нужным.



Автор: Виктория Яковлева, Rusfootball.info