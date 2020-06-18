На данный момент Лодыгин выступает за тульский "Арсенал".
- Я не считаю, что проиграл Лунёву конкуренцию. Дело в личных предпочтениях тренерского штаба. В футболе такое случается.
Полагаю, на мнение Сергея Семака сильно повлиял тренер вратарей, который больше верил в Лунева. О Бирюкове ли я? Да, - приводит слова игрока "СЭ".
В текущем сезоне Лодыгин не провёл за туляков ни одного матча.
В рамках 23-го тура РПЛ "Арсенал" сыграет против "Спартака". Игра состоится 20 июня.
Лодыгин: не считаю, что проиграл Лунёву конкуренцию
Голкипер тульского "Арсенала" Юрий Лодыгин рассказал о петербургском этапе своей карьеры.
Фото: ФК "Арсенал Тула"
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