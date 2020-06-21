Как сообщает Metaratings.ru, стоимость такой маски составляет 29 500 рублей. Отмечается, что у футболиста, права на которого принадлежат "Зениту", две таких маски. Их делают на заказ в одном из элитных московских ателье. Изделие создаётся индивидуально под каждого заказчика.
Контракт Кокорина с "Зенитом" истекает по окончании сезона.
19 июня Кокорин оформил хет-трик в ворота "Ростова" в рамках 23-го тура чемпионата России. В нынешнем сезоне форвард забил 6 голов в 5 матчах.
Кокорин опубликовал фото в маске из кожи крокодила за 29 500 рублей
Нападающий "Сочи" Александр Кокорин в своем инстаграме опубликовал фотографию в маске из кожи крокодила.
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