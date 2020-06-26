Об этом сообщает СЭ, ссылаясь на слова спортивного директора "Оренбурга" Дмитрия Андреева.
Напомним, в "Оренбурге" зафиксирована вспышка коронавируса. 6 футболистов и 2 сотрудника клуба сдали положительные тесты. Команда ушла на карантин.
Матч с "Краснодаром" должен был состояться завтра, 27 июня. Таким образом, "быки" не сыграют в двух матчах подряд. Прошлый тур был отменен по аналогичной причине по запросу московского "Динамо".
"Оренбургу" присуждено техническое поражение за матч с "Краснодаром"
"Оренбург" получил техническое поражение и автоматические 0:3 за матч с "Краснодаром".
Фото: ФК "Оренбург"
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