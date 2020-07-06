"Генеральный директор клуба Александр Медведев хочет, чтобы я работал в Санкт-Петербурге и помогал академии и клубу. Мне бы тоже хотелось вернуться, но у моей дочери сейчас есть проблемы со здоровьем. В августе я буду знать результаты исследования. Мы договорились созвониться с Медведевым, если все будет хорошо, и тогда я вернусь в "Зенит", - приводит слова Данни "СЭ".
Напомним, что Данни защищал цвета "Зенита" в период с 2008 по 2017 годы. Выступая за российский клуб, Данни забил 68 голов в 256 матчах.
Вчера "Зенит" стал чемпионом России, оформив победу по итогам 26-ти туров после победы над "Краснодаром" (4:2).
Данни рассказал, от чего зависит его возможное возвращение в "Зенит"
Экс-полузащитник "Зенита" Мигель Данни может вернуться в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
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