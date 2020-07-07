Напомним, что руководство "Локо" приняло решение не продлевать контракт с Сёмин, истекавшим 1 июня. После ухода российского специалиста команду возглавил сербский специалист Марко Николич.
"Я свою работу сделал хорошо. Мы начали с 11-го места. Самое главное наше завоевание — количество людей на трибунах стало в разы больше, а на топовых матчах собирается полный стадион. Все игроки выросли в цене, стали лучше играть. Сейчас эти футболисты востребованы во многих клубах. Это наше достижение.
Я выхожу на улицу, встречаю людей, которые принимают меня с большим уважением и благодарят. Это самое главное", — сказал Семин в эфире программы "Инсайдеры" на телеканале "Матч Премьер".
Отметим, что в четырёх матчах под руководством Николича "Локомотив" дважды победил и дважды сыграл вничью в чемпионате России. Команда по-прежнему сохраняет второе место в таблице.
Сёмин: мы начали с 11-го места, я свою работу в "Локомотиве" сделал хорошо
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мнением по поводу своего заключительного этапа работы в московском клубе.
Фото: ФК "Локомотив"
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