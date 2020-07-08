- Поговорим о причинах победы "Зенита". Бюджет - 18 млрд рублей. Всё. Причём, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я думаю, - сказал Уткин в видео своего YouTube-канала.
Команда Сергея Семака после победы над "Краснодаром" (4:2) досрочно стала чемпионами. После матча 27-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Сочи" состоится церемония награждения петербургского клуба.
В активе "Зенита" на данный момент 62 очка.
Уткин: причина побед "Зенита" - бюджет 18 млрд рублей
Блогер Василий Уткин прокомментировал второе кряду чемпионство "Зенита" в РПЛ.
Фото: commons.wikimedia.org
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