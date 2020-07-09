Орлов не согласился со своим коллегой Василием Уткиным. Ранее Уткин сказал, что у чемпионства "Зенита" есть лишь одна причина - бюджет в 18 млрд рублей в год.
"У нас с Уткиным разные взгляды на футбол. Тот же "Манчестер Сити" в этом году не стал чемпионом, хотя денег у них больше, чем у "Ливерпуля". И Хосеп Гвардиола считался как тренер лучше, чем Юрген Клопп. Возьмите показатели. "Зенит" пока пропустил только 15 мячей, а забил под 60. Такой же нет другой команды в России! По всем статьям лучшие, лучшие по игре", - сказал Орлов в эфире "Эха Москвы".
"Зенит" установил новый рекорд РПЛ, став чемпионом за четыре тура до конца. Раньше ни одному клубу не удавалось так рано завоевать золотые медали.
Орлов не согласился с Уткиным, который объяснил чемпионство "Зенита" огромным бюджетом
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о чемпионстве "Зенита".
Фото: ТАСС
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