Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.
Напомним, 31 мая "Локомотив" покинул Юрий Семин. Вместо него главным тренером команды стал Марко Николич.
Болельщики спросили у Кикнадзе, правда ли он что-то крикнул и показал нецензурный жест трибунам.
- Это правда?
- Правда.
- Вам не нравится, что болельщики уходят с 20-й минуты, а сами показываете такие жесты?
- Я погорячился.
- Это неправильно.
- Согласен с вами, но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах, - приводит слова Кинадзе "Спорт-экспресс".
Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко.
"Я погорячился". Кикнадзе на встрече с болельщиками "Локо" объяснил, почему показал трибунам неприличный жест (фото)
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе пообщался с болельщиками после матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: "СЭ"
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