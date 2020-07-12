"Я погорячился". Кикнадзе на встрече с болельщиками "Локо" объяснил, почему показал трибунам неприличный жест (фото)

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе пообщался с болельщиками после матча 28-го тура чемпионата России с "Уфой".
Фото: "СЭ"
Встреча завершилась вничью со счетом 1:1.

Напомним, 31 мая "Локомотив" покинул Юрий Семин. Вместо него главным тренером команды стал Марко Николич.

Болельщики спросили у Кикнадзе, правда ли он что-то крикнул и показал нецензурный жест трибунам.

- Это правда?

- Правда.

- Вам не нравится, что болельщики уходят с 20-й минуты, а сами показываете такие жесты?

- Я погорячился.

- Это неправильно.

- Согласен с вами, но хочу сказать, что я не допущу мата на трибунах, - приводит слова Кинадзе "Спорт-экспресс".

Железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, имея в активе 51 очко.


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Теги: Кикнадзе Локомотив Уфа
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